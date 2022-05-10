Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun yaptığı hataları sırayla anlattı

Göreve geldiği günden bu yana koruma altına tutulan Ekrem İmamoğlu, kendi mahallesinde artık çok sert eleştiriliyor. Ona ümit bağlayan isimlerden olan Nevşin Mengü de hataları anlatmaya başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu sonrası başlayan tartışmalar sürüyor.

Nagehan Alçı ve Ertuğrul Özkök ile fotoğrafın ardından kendisini eleştirenlere "Vız gelir tırıs gider, akıllı olun" şeklinde cevap veren Ekrem İmamoğlu, kendisine büyük hayranlık besleyen kitlesi tarafından yalnız bırakıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun hataları

Fazıl Say, Levent Üzümcü, Athena Gökhan, Şahan Gökbakar gibi isimler peş peşe Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulundu.

Gazeteciler de tarafını belli etti. Enver Aysever, Yılmaz Özdil ve Can Ataklı'nın ardından Nevşin Mengü de İmamoğlu eleştirilerine başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hataları tek tek sıralayan Nevşin Mengü, sadece ocak ayından itibaren yaptığı hataları sıraladı.

- İstanbul'da kar yağarken İngiltere Büyükelçisi ile yemek yemesi

- Su fiyatlarını düşüreceğim dedi, zam yaptı

- Öğrenci akbillerine indirim dedi, zam yaptı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile tartışmaya girdi. İstanbul'un sorunları varken Karadeniz turuna çıktı

- Karadeniz turunda yanına Nagehan Alçı'yı aldı

- Gazeteciler arasında ayrımcılık olduğu ortaya çıktı

Nevşin Mengü, İmamoğlu'nun yaptığı hataları sıraladı







