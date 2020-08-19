Gazeteci Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerji kaynakları arayışına dair olduğu tahmin edilen müjdesini, "astarı yüzünden pahalı olmasın" diyerek eleştirdi.

Türkiye'nin yıllardır karada ve denizde enerji kaynaklarına yönelik arayışında güzel haberler geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü bununla ilgili müjdeli bir haber vereceğini açıklamıştı.

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ, PİYASALARI DA HAREKETLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması dahi piyasaları olumlu etkilerken, kamuoyunda da heyecana neden oldu.

MUHALEFET KÜÇÜMSÜYOR

Ancak hükümete muhalif olan kesimin bu müjdeyi küçümsemesi de dikkat çekti. Gazeteci Nevşin Mengü de onlardan biri.

"GAZ BULUNMUŞ DİYORLAR AMA NE KADAR DERİNDE?"

Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Karadeniz'de Fatih gemilerinin hidrokarbon bulduğuna değinen Nevşin Mengü, enerji bulunsa bile derinliğinin problem olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Gaz bulunmuş diyorlar.. Burada mesele, gazın ne kadar derinde bulunduğu, ne kadar kolay çıkarılacağı.. İşin astarı yüzünden pahalı geliyorsa bir anlamı kalmıyor. Yani çıkarma maliyetinin az olması lazım ki bir işe yarasın."

Nevşin Mengü, enerji keşiflerini küçümsedi