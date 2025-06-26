Nevşin Mengü: Kemal Kılıçdaroğlu halkın arasında gezemez

CHP'de mutlak butlan kavgası...

CHP'nin şaibeli kurultay davasının görüleceği 30 Haziran öncesinde ortalık giderek karışıyor.

Mahkemeden olası "Mutlak butlan" çıkması ihtimali Özgür Özel ve ekibinin uykularını kaçırıyor.

KILIÇDAROĞLU'NA BASKILAR ARTTI

Bu yüzden de Genel Merkez'in Kemal Kılıçdaroğlu üzerindeki baskıları devam ediyor.

Bu çerçevede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Mutlak butlanı kabul etme" ziyareti gündeme bomba gibi düştü.

PARTİDE ENDİŞE HAKİM

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Ben gelmezsem kayyum gelir" resti çekti.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması partideki mutlak butlan korkusunu daha da artırdı.

GAZETECİLER DEVREYE GİRDİ

Davanın açıklanmasına sayılı günler kala CHP'ye yakın gazetecilerden de baskı çalışmaları artmaya başladı.

Bu isimlerden birisi de gazeteci Nevşin Mengü.

SERTLİK SEVİYESİNİ ARTIRDI

Kılıçdaroğlu'na ilk günlerden itibaren sert çıkışlarda bulunan Mengü, davanın yaklaşmasıyla birlikte yorumlarının sertlik seviyesini arttı.

"HALKIN ARASINDA GEZEMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük bir hata içerisinde olduğunu söyleyen Mengü, "Kemal Kılıçdaroğlu farkında mı şu anda bilmiyorum, ne kadar rahat gezebilir halkın arasında?" diye konuştu.

"O KADAR BÜYÜK BİR HATA YAPTI Kİ"

Nevşin Mengü açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Kemal Bey’in şunu anlaması lazım, çok saygın bir eski genel başkan olabilirdi. Deniz Bey kadar bile tartışılmazdı. Herke giderdi akıl alırdı, herkes gördüğü yerde çok saygı duyardı, önünü iliklerdi ve bir akil insan olurdu Türkiye siyaseti için. O kadar büyük bir hata yaptı ki. Yarın siyaset uzun soluklu bir şey, seçim sonuçlarından başka bir şey çıkar sembolik bir Cumhurbaşkanı adayı düşünülür o zaman Kemal Bey’in kapısına bile gidilebilirdi. Birleştirici bir unsur olsun, güçlü bir ses olsun diye. Ama kendisini böyle bir yere soktu.

"AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SOL PARTİSİ CHP"

Kemal Kılıçdaroğlu farkında mı şu anda bilmiyorum, ne kadar rahat gezebilir halkın arasında? CHP eylemlerine bile yuhlanırım diye gidemiyor, iki dakika durup çıkıyor hoş mu oldu şimdi. Keşke çevresinde oluşturdu ekibin bu kadar gazına gelmeseydi. Şu anda Avrupa'nın en büyük sol partisi CHP. Mesele tam da bu, bundan dolayı CHP'ye kılçık atılıyor. İnanılmaz bir algı yapma çabasındalar.