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CHP'de 'şaibeli kurultay' tartışmaları ve davası devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in başta olduğu değişimcilerin girişimi sonrası CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erip; Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

Ancak kurultay sonrası delegelere para dağıtıldığına yönelik iddialar gündemden düşmedi.

Bunun üzerine eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açtı.

Olağanüstü kurultay iptali talebiyle açılan dava, 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmıştı.

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü ve dava, 30 Haziran'a ertelendi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Davanın ertelenmesinin ardından Youtube üzerinden yaptığı yayında konuşan Nevşin Mengü, Ankara'daki kaynaklarından kurultay davası için bilgi aldığını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kurultayda şaibe yoktur" ifadesini vermediğini söyledi.

Mengü devamında şöyle dedi;

"İŞLER TAM TERSİYMİŞ"

Savcı Bey ifadeye çağırdı, Kemal Bey ifadeye gitmedi söylemini şöyle yorumlayan oldu, Kemal Bey mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor partiyi korumak için diye yorumlayanlar oldu. Benim anladığım tam tersiymiş arkadaşlar.

"SAVCI HABER YOLLAMIŞ ANCAK İFADEYE GİTMEMİŞ"

Kemal Kılıçdaroğlu'na aslında benim Ankara'dan aldığım bilgi şu, hakikaten çok güvenilir kaynaklardan aldım ama tabii aldığım kaynak ismimi söyleme dedi. Şöyle ki savcı şunu söylemiş, şu mesajı iletmiş; "Kemal Bey gelir burada ifade ver derse ki ya olur mu öyle şey canım. CHP'de bir yolsuzluk olabilir mi? Hele hele ben o zaman genel başkandım.



Kendi düzenlediğim kurultayda yoktur öyle bir şey. Ben böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum, olmamıştır böyle bir şey ben görmedim, şahit olmadım derse bu dosyayı kapatırız" demiş savcı. Böyle bir haber yollanmış. Ancak Kılıçdaroğlu ifade vermeye gitmiyor.

NEVŞİN MENGÜ KAYNAĞINDAN EMİN

Kaynağımdan eminim; doğru çıkmamasını daha çok isterim; Sayın Kılıçdaroğlu’na önerim beni yalanlamak yerine çıkıp ben kayyum gibi atanmam, kurultay dosyası kapanmıştır demesidir.

"ŞAİBE" İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, seçimi kaybettiği son kurultaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "şaibeli" ifadesiyle ilgili konuşmuştu.

CHP yönetiminin açıklama yapması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yapmıyorsanız, sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada." ifadesini kullanmıştı.