Nevşin Mengü: Kemal Kılıçdaroğlu partilileri küçümsüyor

CHP'de 'şaibeli kurultay' tartışmaları ve davası devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in başta olduğu değişimcilerin girişimi sonrası CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erip; Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı olmuştu.

Ancak kurultay sonrası delegelere para dağıtıldığına yönelik iddialar gündemden düşmedi.

NEVŞİN MENGÜ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kurultaya dair dava 30 Haziran'da bir kez daha görülecek.

Kılıçdaroğlu, bu dava öncesi dikkati çeken bazı ifadeler kullandı ve "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz." dedi.

Bunun üzerine Nevşin Mengü, yaptığı yayında bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Mengü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"KEMAL BEY, KENDİNİ AKILI SANIYOR"

Kemal Bey'in en büyük sıkıntısı şu; kendini akıllı, herkesi aptal sanıyor. Hem seçmeni aptal sanıyor hem partilileri aptal sanıyor. Bir de bence partilileri küçümsüyor. Kılıçdaroğlu partinin başına geri gelirse kıyıma başlayacakmış parti içinde. Millete aptal diyor, unutur sonra diyor. Kemal Bey'in tarzı, tavrı bu.

"KENDİSİNİ ZEKİ SANIYOR"

Kendisini zeki zannediyor. Tarih kendisini zeki insanları aptal zanneden siyasetçi çöplüğüyle dolu. Kemal Bey, "Ben istemedim aday olmayı beni aday yaptılar" diyen ve yine bizi aptal zanneden karşılıklı bir milletvekilliği pazarlığıyla CHP'liler sahada çalıştı. Onların çalışmalarıyla küçük partilerden adaylar milletvekili oldu. Olan CHP'ye oldu. En kaybedilmeyecek seçimi kaybetti adam, ama ısrar ediyor. Demek ki bu işin içinde bir şey var.

MUHARREM İNCE DETAYI

Mengü kendisine gelen "Abla seçim zamanı Muharrem İnce’yi sürekli gömüyordun ama darbeyi Kılıçdaroğlu’ndan yedin." sorusunu da "Evet kardeşim." diyerek yanıtladı.