Nevşin Mengü seçimin sonucunu açıkladı: Adam kazandı Nevşin Mengü, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazandığını ima ederek, muhalefete muhasebe çağrısında bulundu.

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Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı.

İlk turda yüzde 49 ile açık ara birinci çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci turda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışa girdi.

17,00 itibarıyla kapanan sandıklar hızla sayıldı.

Sandıkların yüzde 94'ü açılırken resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52,34 ile yarışı önde götürüyor.

Muhalif cephede ise seçimin sonucu kabullenildi.

Nevşin Mengü: Adam kazandı

Muhalif gazeteci Nevşin Mengü attığı tivitle sonucu duyurdu.

"Adam kazandı" diyen Mengü, muhalefete de muhasebe çağrısı yaptı.

Mengü, şu ifadeleri kullandı: