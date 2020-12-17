Nevşin Mengü: Size ne kimin nerede seks yaptığından

Nevşin Mengü: Size ne kimin nerede seks yaptığından

Üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepki gösteren Nevşin Mengü, "Kime ne kimin nerede kiminle seks yaptığından" dedi.

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir televizyon programda kullandığı skandal "Üniversite evleri neredeyse fuhuş evleri” ifadelerinin yankıları sürüyor.

Sofuoğlu hakkında savcılık ve üniversite yönetimi soruşturma başlatsa da tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Konu bugün ana haber bültenlerinde de gündeme geldi.

Olay TV Ana Haber'in sunucusu Nevşin Mengü olay hakkında konuştu.

"SİZE NE"

Sofuğlu'nun haksız yere suçlandığını söylemesini de eleştiren Mengü, "Kime ne kimin nerede kiminle seks yaptığından? Siz bunu saymakla mı görevlendirildiniz? Üniversite öğrencileri yetişkin insanlar, devletin görevi hocanın görevi öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu? " dedi.

Nevşin Mengü: Size ne kimin nerede seks yaptığından VİDEO



"ÜNİVERSİTELER İÇİN SÖYLEMEDİM"

Diğer yandan Sofuoğlu, tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından, kendisinin üniversiteleri kastetmediğini, apartlar için söz konusu ifadeleri kullandığını söylemişti.