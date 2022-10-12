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    Nevşin Mengü, Türkiye'de gaz merkezi kurulması fikrinden rahatsız oldu

    Nevşin Mengü, Türkiye'de gaz merkezi kurulması fikrinden rahatsız oldu

    Nevşin Mengü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de Avrupa'ya gidecek gaz için merkez kurma teklifinden rahatsız olarak, "Maşallah AK Parti il başkanı gibi çalışıyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 15:59
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'na katıldı.

    Putin burada yaptığı konuşmada, Avrupa'ya giden boru hatları ve gaz tedariki konusuna da değindi.

    Bu kapsamda Türkiye'nin konumuna dikkati çeken Putin, Kuzey Akım üzerinden kaybedilen transit hacminin Karadeniz bölgesine yönlendirilebileceğini söyledi.

    "Türkiye'de Avrupa için gaz merkezi kurabiliriz"

    Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz. Bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor." dedi.

    Türkiye'yi enerji krizinde önemli bir konuma getirerek uluslararası platformda elini güçlendirecek bu teklif, Türkiye'de bazı kesimlerin hoşuna gitmedi.

    "Putin AK Parti il başkanı gibi çalışıyor"

    Putin'in bu çıkışına ilk tepki, gazeteci Nevşin Mengü'den geldi.

    Putin'in AK Parti'nin seçimi kazanması için çalıştığını söyleyen Mengü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Putin, Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için maşallah AK Parti il başkanı gibi çalışıyor." dedi.

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