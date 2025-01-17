Haber Merkezi

Dünyanın gündeminde Suriye'deki yeni durum, Türkiye'nin gündeminde ise bu onunun Kuzey Suriye kısmı geniş yer tutuyor.

PKK'nın ortadan kaldırılmasına yönelik sınır içinde atılan adımlara paralel, Suriye'deki PKK varlığının da sonlandırılması için girişimler devam ediyor.

Bu konuda Kuzey Suriye'deki PKK/YPG varlığına ABD'nin verdiği destek, ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin bölgeden çekilip çekilmemesi Türkiye'nin yakından takip ettiği gelişmeler.

YouTube kanalında konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Nevşin Mengü, Türkiye'nin YPG/PKK'nın gerçek yüzünün ABD'ye anlatılamamasına şaşırdığını söyledi.

YPG'NİN ABD'YE ANLATILAMAMASINA ŞAŞIYORUM

Örgütün Stalinist bir ideolojide olduğunun ABD'ye anlatılmasının bile yeterli olacağını söyleyen Mengü, şöyle konuştu:

"Bu YPG meselesini ABD'ye anlatmak Türkiye için o kadar kolay ki. Şunun becerilememesine hayret ediyorum. Belki de bu iktidarla birlikte hayret etmemek lazım. Allah bilir nasıl geri zekalı, salak lobi firmalarıyla çalışıyorlar... Orada da kim bilir nasıl bir trajedi yaşanıyor.

"BU ADAMLAR STALİNİST, BUNU SÖYLEYECEKSİNİZ"

Ağabeyciğim hiç mi bir şey beceremedin, bu adamlara Stalinist babacığım Stalinist... Hiçbir şey mi yapamadın... Gidip Amerikalılara işte bunu anlatacaksın. Siz bu adamlarla şey yapıyorsunuz ama bu adamlar Stalinist diyeceksiniz."