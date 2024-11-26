Haber Merkezi

YouTube kanalında gündemi değerlendiren Nevşin Mengü, son yayınında CHP'yi ele aldı.

Parti içinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden kurultaya gelerek partinin başına geçme ihtimalinin yenden gelmesi tartışmaları üzerinden eleştirilerde bulunan Mengü, son genel seçimlerdeki sonuçları hatırlattı.

CHP'nin kendi iç sorunları yüzünden seçimleri kaybettiğini belirten Mengü, gelecek seçimleri de bu yüzden kaybedeceğini söyledi.

"HALA KEMAL BEY GELİR DE TOPLAR MI?"

Mengü şöyle konuştu:

"14 Mayıs'ta kaybedilemeyecek bir seçimi kaybettiler. Çok iyi bir insan olabilir Kemal Bey. Can olabilir... Tamam doğru kötü birisi demiyorum ben de zaten. Ama kaybedilmeyecek bir seçimi kaybetti. Hala CHP'ye gelir de toparlar mı? CHP içinde bile CHP'liler hala... Acayip bir parti...

Birbirleri hakkında kendi medyalarında birbirleri hakkında dedikodular yazmalar, WhatsApp gruplarında bunları paylaşmalar... Kemal Bey imza toplar da kurultayda... Hala bunun peşinde koşmalar...

"YİNE KAYBEDERLER..."

Yine kaybederler. Erdoğan da güle güle güle güle kazanır yine seçimi. Erken seçim de yapar her şeyi de yapar. İnanılmaz.

Çünkü dediğim gibi muhalefetin bug'ını çözmüş. Her seferinde aynı oyun her seferinde de bunlar cuk diye bunun içinde düşüyorlar. Bu 14 Mayıs kafasından nasıl çıkacaklar bilmiyorum."