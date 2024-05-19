Nevşin Mengü'den Ekrem İmamoğlu ile gidilen Roma seyahatine ilişkin itiraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Roma gezisine katılan 45 gazeteciden biri olan Nevşin Mengü, tüm masrafların İBB tarafından ödendiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Yıllardır israfı bitireceğiz sözleriyle muhalefet yapan CHP, kazandığı şehirlerde lüks ve şatafata önem veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “2027 Avrupa Oyunları İmza Töreni” için, İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.

54 yandaş gazeteciyi götürdü

Beraberinde 45 basın mensubunu da götüren İmamoğlu, toplam 73 kişiden oluşan kafilesi ile birlikte şehrin lüks hotellerinden birinde konakladı.

Nevşin Mengü'den itiraflar

Geziye katılan gazeteciler içinde yer alan Nevşin Mengü'nün yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

"Masrafları İBB karşıladı"

Masrafların İBB tarafından ödendiğini söyleyen Mengü gelen eleştirilere skandal bir cevap verdi.

"Tahmin ediyorsunuz ki bizim kendi cebimizden böyle bir şey yapmamız mümkün değil"

Nevşin Mengü açıklamalarında şunları söyledi:

Herkes kendi parasını ödesin, derseniz, tahmin ediyorsunuz ki bizim kendi cebimizden böyle bir şey yapmamız, hangi siyasinin uçağına biniyorsak onun parasını biz ödeyelim, o bizim boyumuzu katbekat aşıyor. Ha ama sağ olun sizin destekleriniz sayesinde biz de tabii ki Reuters büyüklüğüne CNN International büyüklüğüne gelirsek hiç merak etmeyin… Ay önce ben öderim. Yani anlatabiliyor muyum? Hatta söz olmasın, onun uçağına bindi demesinler diye kendimiz uçak tutar gideriz. Yani mesele o değil. Fakat şu anda Türkiye'de o noktada değiliz.

Lüks ve şatafat dikkat çekti

İmamoğlu ve beraberindekilerin, şehrin en lüks hotellerinden biri olan ve iki kişilik odanın geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişen Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladığı ve seyahatin 3-4 gün sürdüğü öğrenildi.

Beş yıldızlı hotelde konakladılar

CHP’li İmamoğlu’nun 73 kişi ile birlikte konaklama bedelinin, alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu ifade edildi.

Geziye katılan gazeteciler

Ekrem İmamoğlu ile Roma gezisine katılan gazeteciler ise şu isimlerden oluştu:

Can Özçelik, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Alişer Delek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Nevşin Mengü, Gülşah İnce, Ertuğrul Özkök, Ayhan Dursun, Yavuz Oğhan, Erkut Öztürk, İsmail Er, Murat Ağca, Ali Emre Dedeoğlu, Mustafa Karagöl, Uğur Demirkırdı, İlhan Uzundurukan, Mehmet Fatih Duman, Mehmet Ayan, Elvan Arat, Bağış Erten, Attila Gökçe, İbrahim Seten, Faik Gürses, Şükran Albayrak, Ercan Yıldız, Banu Yelkovan, İbrahim Varlı, Merve Toy, Onnik Azinyan, Oğuz Koloğlu, Burcu Biçer, Cüneyt Muharremoğlu, Müge İplikçi, Yazar, Erkut Tekin, Yakır Mizrahi.

CHP'den 'Şatafat ve İsrafla' Mücadele Genelgesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarına "Kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele" başlıklı bir genelge göndermişti.

Belediye kaynaklarının etkin kullanımına yönelik ilkelerin sıralandığı genelgede, kaynakların doğru ve halktan yana kullanımı, kayırmacılıktan kaçınılması, şatafattan uzak durulması ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına özen gösterilmesi gerektiği uyarısı yapılmıştı.

Henüz bir hafta önce CHP'li belediyelere gönderilen genelgenin ardından İmamoğlu'nun Roma'ya 73 kişilik bir heyetle gitmesinin parti içinde rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.