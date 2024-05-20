Nevşin Mengü'den İbrahim Reisi analizi: İçeri bakmak daha mantıklı... Bir dönem İran'da muhabirlik yapan Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin geçirdiği helikopter kazasıyla ilgili İsrail iddiaları yerine ülkedeki dini liderlik çekişmesine bakmak gerektiğini söyledi.

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ensonhaber.com

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Doğu Azerbaycan eyaletinde bir kaza geçirdi.

İranlı yetkililer, meydana gelen kaza sonucu helikopterde bulunan Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan'ın öldüğünü duyurdu.

Dünya kamuoyunu sarsan gelişme sonrası gözler, İran'da neler olacağına çevrildi.

Ülkede nasıl bir yol izleneceği merak edilirken bir dönem İran'da muhabirlik yapan gazeteci Nevşin Mengü'den dikkat çeken iddialar geldi.

"Herkes İsrail'in suikastı diye bakıyor ama 'içeri' bakmak daha mantıklı"

Mengü, Reisi'nin geçirdiği kaza sonrası İsrail ve ABD iddialarının yanı sıra ülke içerisinde yaşanan gelişmelere bakmak gerektiğini söyledi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçmesi beklenen Reisi'nin ölümüyle Hamaney'in oğlu olan Mücteba'nın önünün açıldığına vurgu yapan Mengü, "Hamaney’den sonra Rehber olarak seçilmesi olası iki isim var. Biri CB Reisi, biri Hamaney’in oğlu Mücteba. Herkes Reisi’nin helikopterinin düşmesine İsrail işi suikast diye bakıyor ama belki de “içeri” bakmak daha mantıklı." ifadelerini kullandı.

İran'da dini lideri Uzmanlar Meclisi'nin seçtiğine de işaret eden Mengü, "Elbette Rehber’i halk seçmiyor, uzmanlar meclisi seçiyor. Uzmanlar meclisi seçimleri yeni oldu ve reformist adayların girmesi engellendi." dedi.

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Mengü, son olarak Reisi'nin geçmişinde yaptıklarını da hatırlattı.

Reisi'nin 1988'den sonra siyasi mahkumların öldürülmesinde edindiği role değinen Mengü, şunları söyledi: