Nevşin Mengü'den muhalefete Ankara uyarısı: Anketlere çok güvenmeyin Anket firmalarının Anakara'da Mansur Yavaş'ı önde göstermesine temkinli davrandığını belirten Nevşin Mengü, Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'un kentin çeperlerinde, sessiz ve derinden bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

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ensonhaber.com

Seçimlere kısa bir süre kala siyaset meydanları hareketli...

Özellikle kıyasıya yarışın yaşanacağı illerden birisi de başkent Ankara.

Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ve CHP adına mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerde galip gelmek için mücadele verecekler.

Nevşin Mengü'den muhalefete anket uyarısı

Bu süreç devam ederken muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Nevşin Mengü kendi kanalında yaptığı açıklamada muhalefeti anketlerden üzerinden uyardı.

Genel seçimleri örnek gösterdi

Çoğu ankette Mansur Yavaş'ın önde gösterildiğini söyleyen Mengü, geçen seçimlerde muhalefetin anketler üzerinde yaşadığı travmayı örnek gösterdi.

"Altınok, kazalarda ve köylerde çok aktif"

Ankara'da Turgut Altınok'un Çankaya yerine kentin çeperlerinde çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Mengü, "Altınok, kazalarda ve köylerde çok aktif" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şey yokmuş gibi anket yayınlıyorlar"

Nevşin Mengü açıklamalarında şunları söyledi:

Şimdi Ankara’da Mansur Yavaş’ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor, kimi anketlerden bahsediliyor bu anketlerde 10 puan falan önde görünüyor. Tabiki bu anket meselesi geçen seçimlerden de hatırlayalım, ben hangi anket olursa olsun üfleyerek yiyorum. Kimi anket şirketleri çıkıyor alakası yok seçim sonuçlarının ne bir açıklama yapıyorlar, ne bir özür diliyorlar öbür seçimde hiçbir şey yokmuş gibi cayır cayır anketlerini yayınlamaya devam ediyorlar. O yüzden anketler böyle gösteriyor ama kim bilir.

"Muhalefet bu travmayı atlatamaz"