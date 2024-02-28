Seçimlere kısa bir süre kala siyaset meydanları hareketli...
Özellikle kıyasıya yarışın yaşanacağı illerden birisi de başkent Ankara.
Bu seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ve CHP adına mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimlerde galip gelmek için mücadele verecekler.
Nevşin Mengü'den muhalefete anket uyarısı
Bu süreç devam ederken muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Nevşin Mengü kendi kanalında yaptığı açıklamada muhalefeti anketlerden üzerinden uyardı.
Genel seçimleri örnek gösterdi
Çoğu ankette Mansur Yavaş'ın önde gösterildiğini söyleyen Mengü, geçen seçimlerde muhalefetin anketler üzerinde yaşadığı travmayı örnek gösterdi.
"Altınok, kazalarda ve köylerde çok aktif"
Ankara'da Turgut Altınok'un Çankaya yerine kentin çeperlerinde çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Mengü, "Altınok, kazalarda ve köylerde çok aktif" ifadelerini kullandı.
"Hiçbir şey yokmuş gibi anket yayınlıyorlar"
Nevşin Mengü açıklamalarında şunları söyledi:
Şimdi Ankara’da Mansur Yavaş’ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor, kimi anketlerden bahsediliyor bu anketlerde 10 puan falan önde görünüyor. Tabiki bu anket meselesi geçen seçimlerden de hatırlayalım, ben hangi anket olursa olsun üfleyerek yiyorum. Kimi anket şirketleri çıkıyor alakası yok seçim sonuçlarının ne bir açıklama yapıyorlar, ne bir özür diliyorlar öbür seçimde hiçbir şey yokmuş gibi cayır cayır anketlerini yayınlamaya devam ediyorlar. O yüzden anketler böyle gösteriyor ama kim bilir.
"Muhalefet bu travmayı atlatamaz"
Şimdi Turgut Altınok ile ilgili, kazanma şansı yok diyorlar Mansur Yavaş’a karşı ama Ankara’dan arkadaşlar şunu aktarıyor; “Turgut Altınok sosyal medyada çok aktif değil ama kazalarda ve köylerde çok aktif” diyorlar. Sürekli kentin çeperlerinde. Belki Çankaya’da çok fazla görmüyorsunuz, anketlerde farklı çıkıyor olabilir ama sessiz ve derinden gidiyor olabilir. Şunun için bunun altını çiziyorum, mayıs ayında bu anketler, anketçiler muhalefet seçmenini çokça gaza getirdiler şimdi yine bu anketler gazı verip verip sonra başka sonuçlarla karşılaşılırsa bu sefer bu travmayı muhalefet seçmeni hiç atlatamaz. Onun orada dikkatli olmakta fayda var.
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