Yakın zamanda muhalefetin gelecek seçimleri kazanacağı beklentisinin terse döndüğünü belirten Nevşin Mengü, iktidarı beceriksizlikle itham etti.

Mesleğine YouTube yayınları ile devam eden gazeteci Nevşin Mengü, her gün kendi kanalında gündemi yorumluyor.

Mengü'nün yayınlarında yaptığı bazı çıkışlar gündeme gelirken bugün muhalefeti yerden yere vurdu.

Yakın zamanda muhalefetten beklentinin yüksek olduğunu, 2023 seçimlerinde iktidarın kaybedeceği algısının tersine döndüğünü söyleyen Mengü, artık hakim havanın Erdoğan'ın kazanacağı yönünde olduğunu söyedi.

Muhalefet kanadına 'beceriksiz' diyen Mengü şöyle konuştu:

"Bu kadar mı beceriksizlik olur"

"Benim gördüğüm birkaç ay önce hava farklıydı ama bu muhalefet alkışlamak lazım bu kadar mı beceriksizlik olur. Bu kadar olamaz. Şu yüzde 100 enflasyonda bile adamlar 'bu seçimi yine Tayyip Erdoğan kazanacak' havasını yaratmayı başardı. İnanamıyorum. Olacak şey değil.

Nevşin Mengü'den muhalefete: Bu kadar mı beceriksizlik olur VİDEO

"Muhalefet kazanacak havası dağılmış durumda"

Böyle bir tablo ortaya çıktı. Açıkçası hem Doğu'da hem Batı'da uzunca bir süre bunun altını çiziyorduk. Dünyada da beklenti Türkiye'de bir iktidar değişikliği olacağı yönündeydi. Batılı liderler de Batı'lı şirketler de yatırımlarını ilişkilerini ona göre ayarlıyorlardı. Pek çok şey öteleniyordu Türkiye'de yapılacak anlaşmalar vs... 'Hele bir seçim geçsin de ondan sonra bakarız' havası hakimdi. Bu hava dağılmış durumda. Bu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için de geçerli."