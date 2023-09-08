Nevşin Mengü'den muhalefete tepki: Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız Muhalefette yerel seçimler yaklaşırken sular durulmuyor. CHP ve İyi Parti'nin muhalif seçmenin oyunu çantada keklik görmesine tepki gösteren Nevşin Mengü'nün 'eşek' benzetmesi dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimlere odaklanmış durumda...

Genel seçimlerin kaybedilmesinin ardından muhalefette tartışmalar sürüyor.

Mayıs ayında büyük bir yenilgi alan muhalefette parti içi mücadelelerin yanında marttaki yerel seçimler öncesi ittifak krizi yaşanıyor.

CHP ve İyi Parti arasında ittifak krizi

CHP ve İyi Parti arasında yerel seçimlere yönelik bir ittifak olup olmayacağına dair herhangi bir adım atılmazken, İyi Parti cephesinde 'kendi adaylarımızla girelim' görüşü hakim.

Diğer yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle seçimin kaybedildiğini söyleyen İyi Partililer, CHP ile yapılacak olası bir ittifakın kendilerine yine kaybettireceği görüşünde.

Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor

Birbirlerine ağır ithamlarda bulunan muhalefet cephesine vatandaşlar başta olmak üzere tüm muhalif kesimlerden tepkiler de yükseliyor.

Bu tepkide bulunanlardan birisi de gazeteci Nevşin Mengü.

Oyları çantada keklik görenlere 'eşek' benzetmesi yaptı

Kendi YouTube kanalında yayınlanan programda konuşan Mengü, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in vatandaşların oylarını çantada keklik gibi görmesine sert tepki gösterdi.

"Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız"

Mengü tepkisinde, "Bu kadar şey yaşansın sonra biz gidelim oy verelim. Eşek gibi gidip size oy vermek zorunda mıyız." dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nu memnun etmek zorunda değiller"

Nevşin Mengü açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: