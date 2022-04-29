Nevşin Mengü'den Pegasus'a 'siyasal İslamcı' eleştirisi

İslam'ı aşağılayan Pegasus çalışanlarına yönelik tavrı eleştiren Nevşin Mengü'nün daha önce yaptığı bir paylaşımda Yahudilerden özür dilemesi akıllara geldi.

Müslümanların en önmeli günlerinden olan Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanının dini değerleri aşağılaması çok sayıda kişinin tepkisini çekti.

Çalışanların dini değerleri aşağılayarak sergilediği saygısız tutumun ardından Pegasus'un kurul tarafından inceleme yapılacağını açıklaması ise yeni eleştirileri doğurdu.

CHP'ye yakın olmasıyla bilinen Şirin Payzın'dan sonra Gazeteci Nevşin Mengü de Pegasus'un çalışanlarını kurula sevk etmesine yönelik kararı eleştirdi.

Siyasal İslamcı özgürlüğü yorumu yaptı

Türkiye'de herkesin siyasal İslamcıların özgürlük çerçevesinde yaşadığını ve bu çerçeveye uymayan herkesin iptal edildiğini iddia eden Nevşin Mengü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye 2000'lerin başından bu yana ağır bir “iptal kültürü”nün içinde yaşıyor. Siyasal İslamcıların çizdiği “özgürlük” çerçevesine uymayan herkes “iptal” ediliyor. Pegasus çalışanının özel hesabında yaptığı paylaşım sonrası kovulması bunun uzantısı. Yeter artık." dedi.

Yahudilerden dilediği özür hatırlatıldı

Ancak Nevşin Mengü'nün bu açıklamasının ardından daha önce Yahudilerle ilgili yaptığı bir paylaşım sonrasında özür dilediği olay akıllara geldi.

Trump ile Havra'nın birleştirilerek yorum yapılması sonucunda Yahudi bir ismin eleştirisine maruz kalan Nevşin Mengü'nün özür dilediği Tweetler, sosyal medyada tekrar dolaşıma girdi.

İkiyüzlülük olarak yorumlandı

Nevşin Mengü'nün Pegasus çalışanlarının dalga geçercesine ellerinde içki şişeleriyle 'Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin.' paylaşımını özgürlük olarak tanımlamasına karşın Havra ile Trump'ı bağdaştırdığı için Yahudiler'den özür dilemesi, sosyal medya kullanıcılarının 'ikiyüzlü' eleştirileri yapmasına neden oldu.

"Sizin nezdinizde tüm Musevi arkadaşlardan özür diliyorum"

Nevşin Mengü, 2020 yılının Haziran ayında dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmek için Matta'tan örnek vererek bir paylaşım yapmıştı.

Karel Valansi isimli Yahudi bir yazar ise Trump ile Havra'nın bağdaştırılmasına tepki göstermişti.

Bunun üzerine Nevşin Mengü, tüm Yahudilerden özür dilediğini, "Karel hanım sizin nezdinizde tüm Musevi arkadaşlardan özür diliyorum, Matta 6:5'teki bu anti-semit tonu farketmeden paylaştım. Sizleri incitmek gibi bir niyetim yoktu" ifadeleriyle açıklamıştı.



