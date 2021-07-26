Nevşin Mengü'den Tunus'taki darbeyle ilgili tartışılan tweet

Nevşin Mengü'nün Tunus'taki darbeyi alkışladığı tweet'in altına sosyal medya kullanıcıları postal fotoğrafları göndermeye başladı.

Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede Başbakan'ı görevden alıp Meclis'i feshederek milli iradeye balyoz vurdu.

Ülkede gerçekleşen darbenin ardından, görevden alınan hükümet halkın iradesine sahip çıkmasını istedi ve sokak çağrısı yaptı.

Ülkede Cumhurbaşkanı Said tarafından gerçekleştirilen darbeyi alkışlayanlar da sokaklara indi.

Bu sırada darbeci asker ve polislerle çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı.

Gazeteci Nevşin Mengü, bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Nevşin Mengü'nün bu paylaşımıyla darbecilerden yana olduğunu belli etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Darbecileri alkışlamakla suçlanan Nevşin Mengü'ye asker postallarının fotoğrafları gönderildi.