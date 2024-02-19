Nevşin Mengü'den yerel seçim öncesi muhalefet analizi: Dağılmış durumdalar Muhalefeti yerel seçim üzerinden eleştiren Nevşin Mengü, özellikle İstanbul'a değindi. Mengü açıklamasında, "İstanbul seçimleri 2019 gibi olmayacak" dedi.

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31 Mart'ta tüm Türkiye sandık başına gidecek ve 5 yıl boyunca görevde kalacak olan belediye başkanlarını seçecek.

Bu kapsamda da adayların çalışmaları devam ederken, muhalefet cephesinde kriz bitmiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), adaylarını açıklarken hem bazı partilileri küstürdü hem de bazı bölgelerde vatandaşların tepkisini çekti.

Özellikle Hatay'da büyük bir çıkmaza giren CHP, herkesin gönlünde taht kuran Murat Kurum'un Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için açıklanmasıyla beraber İstanbul için de telaşa girdi.

İstanbul seçimlerinin 2019 yılından farklı olacağını söyleyen gazeteci Nevşin Mengü, muhalefeti eleştirdi.

Mengü açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Murat Kurum ve ekibi çalışıyor"

İstanbul'un seçimleri geçen 2019 gibi olmayacak. Muhalefet cephesi dağılmış durumda. Bu arada Murat Kurum ve AK Parti ekibi çalışıyor.

"Adamlar sahada çalışmaya başladı"