Nevşin Mengü'nün asistanı Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet çarkını anlattı Nevşin Mengü'nün asistanlığını yapan ve aynı zamanda mekan işletmecisi olan Cansu Şimşek, Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsat alabilmek için rüşvet vermek zorunda kaldığını söyledi.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübünde yangın çıktı.

Kaçak tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 vatandaşımız hayatını kaybetti.

29 kişiye mezar olan iş yeriyle ilgili ruhsat yenilendiği sırada itfaiye raporu alınmadığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine 2022 yılında Sayıştay raporlarına yansıyanlara göre Beşiktaş'ta aktif olan 20 bin 135 iş yerinden 17 bin 228 adedinin ruhsatsız olduğu belirlendi.

Nevşin Mengü'nün asistanı: Ruhsat almak için rüşvet vermek zorunda kaldı

Beşiktaş Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki işletmelerin yüzde 85'inin kaçak olduğu tespit edilirken, belediyenin buralara sadece uyarıda bulunmakla yetindiği görüldü.

Yaşananların ardından gazeteci Nevşin Mengü'nün asistanlığını yapan Cansu Şimşek'ten konuyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

Beşiktaş'ta bir işletme sahibi de olan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılında işletme sahibi olduğu mekanı için 'itfaiye ruhsatı' alması gerektiğini fakat aylar süren çabalarının sonucunda ruhsatı alamadığını, bu yüzden İBB adına denetime gelen itfaiyecilere rüşvet vermek zorunda kaldığını söyledi.

3 ay boyunca alamadığı ruhsatı 2 saatte aldı

Daha sonrasında İBB çalışanlarının yanlarına başka memurları da alıp “bunun da imzası lazım” söylemiyle rüşvetin devamlılığını talep ettiklerini, kendisinin de bu duruma daha fazla dayanamayarak gazetecilik forsunu kullanıp İBB'deki yetkili kişilerden biriyle görüştüğünü söyledi.

Şimşek o görüşme sonunda, 3 ay boyunca alamadığı ruhsatı 2 saat içinde alabildiğini de sözlerine ekledi.

Mağduriyetinin bununla da sınırlı kalmadığını belirten Cansu Şimşek, asıl ruhsatını ıslak imza ile teslim almaya gittiğinde, belirtilen bir adresten, onlarca adet, fahiş fiyatlı ramazan kolisi almak zorunda olduğunu öğrendi.

Beşiktaş Belediyesi'ne verdi veriştirdi

Duruma tepki gösteren Şimşek, CHP Genel Merkezi'ndeki bir arkadaşını aradığını ve 10 dakika sonra kendisine "Siz konuyu yanlış anlamışsınız" denilerek mekan ruhsatının teslim edildiğini anlattı.

Beşiktaş Belediyesi'nin vatandaş odaklı çalışmadığını, belediyecilik adı altında yürütülen evrak işlerinin bir kara delikten ibaret olduğunu da sözlerine ekleyen Şimşek, "Beşiktaş Belediyesi'nin silkelenmesi ve seçimle yepyeni bir ruha bürünmesi umuduyla." ifadelerine yer verdi.