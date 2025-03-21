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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması titizlikle yürütülüyor.

Örgüt liderliği suçlamasıyla gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sorgu süreci de başladı.

Bu süreçte Nevşin Mengü, YouTube kanalında İmamoğlu'nun avukatlarından aldığı bilgileri aktardı.

NEVŞİN MENGÜ'DEN İMAMOĞLU AJİTASYONU

İmamoğlu'nun moralinin yerinde olduğunu belirten Mengü, şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun durumuyla ilgili son bilgileri aktarayım.

Avukatları 20 dakikada bir İmamoğlu ile görüşüyorlarmış. İmamoğlu buna da kızmış. 'Dakika başı benimle görüşmeyin' demiş.

"HÜCREDE KALIYOR"

Hücrede kaldığı için avukatları da moral vermek istiyor. Çünkü iki tane görüşme odası var, başkalarının görüşmesi aksıyor.

"BAŞKALARININ GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEMEK İSTEMEDİ"

'Her dakika benimle görüşmenize gerek yok' demiş. Moralinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Sonuçta bir hücrede kalıyor ve orada bir şiltenin üzerinde kalıyor.

"BATTANİYEYİ KABUL ETMEDİ"

Avukatları battaniye götürmüşler. İmamoğlu, ona da tepki göstermiş. Demişki 'Başkalarına vermeyecekseniz bu battaniyeden bana da vermeyin. Ya herkese getirin ya da alın götürün.' demiş.

Hala orada morali çok yüksek diyorlar. Hatta görüşe çıkarken diğerlerine de moral veriyor."

GAZETECİLERE 400 BİN TL ÖDEME

Mengü'nün, İmamoğlu'nun gözaltı şartlarını 'hücrede kalıyor' gibi ifadelerle ajite etmesi dikkat çekti.

Adeta İmamoğlu'nu kahramanlaştıran Mengü'nün sözleri, akıllara söz konusu soruşturmanın İBB Medya A.Ş. ile ilgili kısmını getirdi.

Soruşturma dosyasına, İmamoğlu'na yakın gazetecilere kapalı otoparklarda düzenli olarak 400’er bin lira ödeme yapıldığı iddiaları girmişti.

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