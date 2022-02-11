Nevşin Mengü'nün Kılıçdaroğlu anketi: Ezici çoğunluk 'hayır' dedi

Kılıçdaroğlu’nun fatura çıkışını takipçilerine soran Nevşin Mengü, anketten istediği sonucu alamadı. Yüzde 78'lik bir oranla CHP Lideri'ne destek çıkmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına, ittifak ortağı İyi Parti'den ve siyasilerden tepki geldi.

NEVŞİN, KILIÇDAROĞLU'NUN FATURA ÇIKIŞINI TAKİPÇİLERİNE SORDU

CHP Lideri'nin elektrik protestosunun tartışmaları sürerken, gazeteci Nevşin Mengü de Kılıçdaroğlu'na vatandaşın destek verip vermediğiyle ilgili Twitter'da bir anket yaptı.

Mengü ankette, "Kemal Kılıçdaroğlu zamlar geri alınana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyledi. Siz de bu eyleme katılır mısınız?#Bende Ödemiyorum der misiniz?" diye sordu.

EZİCİ ÇOĞUNLUK KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERMİYOR

294 bin 440 oyun kullanıldığı ankette yüzde 22 evet oyu çıkarken, yüzde 78'lik kesim CHP Lideri'ne destek vermeyeceği yönünde oy kullandı.

"ÇOĞUNLUK BEN FATURAMI ÖDERİM DEMİŞ"

Nevşin Mengü, son olarak anket sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Anket sonuçlandı. Soru, insanların Kılıçdaroğlu'nun eylemine destek verip vermemesi değil, bu tür bir eyleme fatura ödemeyerek katılıp katılmayacakları. Çoğunluk ben faturamı öderim demiş, ancak faturamı öderim diyenler arasında Kılıçdaroğlu'nun tavrını doğru bulanlar da var." ifadelerini kullandı.

"ANKET DEĞİLDİR SONUCUNA VARDIK"

Öte yandan Nevşin Mengü, ankette kendisini şaşkına çeviren sonucun çıkmasıyla ilgili, "Twitter'da yapılan anket anket değildir sonucuna vardık." dedi.