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    Nevşin Mengü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

    3 doz BioNTech aşı olduğunun altını çizen gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastalığı ağır geçirdiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 11:17
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 11:22
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    Nevşin Mengü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

    Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

    Koronavirüse yakalandığını duyuran Mengü, hastalığı hafif geçirmediğinin altını çizdi.

    3 kez BioNTech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, Instagram hesabından yaptığı duyuruda tavsiye istedi.

    "TAVSİYENİZ VARSA ALIRIM"

    Mengü'nün paylaşımında, "Koronavirüs pozitifim maalesef. 3 doz BioNTech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım." ifadelerini kullandı.

    Nevşin Mengü nün koronavirüs testi pozitif çıktı #1

    Nevşin Mengü nün koronavirüs testi pozitif çıktı #2

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