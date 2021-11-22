Nevşin Mengü'nün koronavirüs testi pozitif çıktı

3 doz BioNTech aşı olduğunun altını çizen gazeteci Nevşin Mengü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hastalığı ağır geçirdiğini söyledi.

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüse yakalandığını duyuran Mengü, hastalığı hafif geçirmediğinin altını çizdi.

3 kez BioNTech aşısı olduğunu söyleyen Mengü, Instagram hesabından yaptığı duyuruda tavsiye istedi.

"TAVSİYENİZ VARSA ALIRIM"

Mengü'nün paylaşımında, "Koronavirüs pozitifim maalesef. 3 doz BioNTech olmuş olmama rağmen pek de hafif geçmiyor. Bendeki semptomu baş ağrısı oldu. Hastalığı geçirmiş arkadaşlar, tavsiyeniz varsa alırım." ifadelerini kullandı.