Nevşin Mengü'yü sinirlendiren paylaşım: Yapılan yoruma küfretti
ensonhaber.com

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medyada bir paylaşıma yapılan yoruma sinirlendi.

Bir sosyal medya hesabı, Ukrayna’da devam eden savaşta 2 ayağını ve sol kolunu kaybeden bir askerin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafı alıntılayan bir kullanıcı, "Ulan zigon sehpa gibi olmuşsun, hala hareketlere bak ya" diye yazdı.

Ukraynalı askere yapılan yoruma sinirlendi: Ben sizin vicdanınızı...

Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan bu yoruma karşı Nevşin Mengü de kayıtsız kalmadı.

Kullanıcının paylaşımını alıntılayan Mengü, "Ben sizin vicdanınıza s…yım. Utanmaz arlanmazlar" ifadelerini kullandı.

Mengü'nün o ifadelerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İşte o paylaşım...