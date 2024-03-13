Nevşin Mengü'yü sinirlendiren paylaşım: Yapılan yoruma küfretti

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Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medyada bir paylaşıma yapılan yoruma sinirlendi.
Bir sosyal medya hesabı, Ukrayna’da devam eden savaşta 2 ayağını ve sol kolunu kaybeden bir askerin fotoğrafını paylaştı.
Fotoğrafı alıntılayan bir kullanıcı, "Ulan zigon sehpa gibi olmuşsun, hala hareketlere bak ya" diye yazdı.
Ukraynalı askere yapılan yoruma sinirlendi: Ben sizin vicdanınızı...
Sosyal medyada çok sayıda eleştiri alan bu yoruma karşı Nevşin Mengü de kayıtsız kalmadı.
Kullanıcının paylaşımını alıntılayan Mengü, "Ben sizin vicdanınıza s…yım. Utanmaz arlanmazlar" ifadelerini kullandı.
Mengü'nün o ifadelerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
İşte o paylaşım...
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