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Nevşin Mengü'yü sinirlendiren paylaşım: Yapılan yoruma küfretti

Nevşin Mengü'yü sinirlendiren paylaşım: Yapılan yoruma küfretti Gazeteci Nevşin Mengü, Ukrayna’da devam eden savaşta 2 ayağını ve sol kolunu kaybeden bir askerin fotoğrafına yapılan yoruma, "Ben sizin vicdanınıza s…yım. Utanmaz arlanmazlar" diyerek tepki gösterdi.