İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılama başlandı.

"SALİM GÜRAN 'GEL SENİNLE İŞİM VAR' DEDİ"

Mahkemede ifade veren sanık Nevzat Bahtiyar, ''Arabam aşağıdaydı, yaya olarak Arif Güran’ın evinin etrafındaydık. Ahırın orada Salih Güran ile buluştuk. Salim dışında kimse yoktu. Salim Güran bana 'Gel seninle işim var' dedi. Salim bana arabaya bin ve beni takip et demedi. Araç içerisinde herhangi bir battaniye görmedim. Savcılık beyanımda korkmuştum. Beni ailemle tehdit ettikleri için savcılıkta o şekilde ifade verdim. Cezaevindeyken kimse bana para teklifinde bulunmadı.

"ARİF GÜRAN'IN EVİNİN İÇİNDE NARİN'İN CANSIZ BEDENİ VARDI"

Arif Güran’ın evinin içerisine girdiğimizde Salih Güran ile birlikte evin içerisinde kimseyi görmedim. Sadece Narin’in cansız bedeni vardı. Ben herhangi bir bağrışma duymadım.

"YÜKSEL'LE BİRLİKTE OLDUĞUMUZU NARİN GÖRDÜ"

Salim Güran’ın beni eve neden çağırdığını ilk başta bilmiyordum. Narin’in cesedini görünce anladım. Salim Güran bana 'Yüksel ile birlikte olduğumuzu Narin gördüğü için onu öldürdüm' dedi.

"BU CESEDİ KAYBEDECEKSİN DEDİ"

Salim beni arayıp gel seninle işim var diyene kadar ben Salim'i görmedim. Salim ben bahçeyi sularken geldi, o zaman gördüm. Evde Narin’in cesedini görünce bana 'Bu cesedi kaybedeceksin' dedi. Götürüp bir yere at dedi. Cesedi dere kenarasın götürmemi Salim söyledi. Cesedi parçalamamı söyledi.

"BENİ TEHDİT ETTİ"

Ben hayatımda ilk defa ceset gördüm. Bana silahla, 'Seni, oğlun Muhammet’i alıp götürüp, önce onun kafasına sonra senin kafana sıkarım' deyince cesedi alıp götürdüm. Ben Narin'i gördüğümde battaniyeye sarılı değildi. Salim dışarı çıkıp battaniye getirdi. O sırada Narin evde cansız bir şekilde yatıyordu. Battaniyeye sardıktan sonra kendi aracıma götürdüm. Yüksel, Narin'i araca götürdüğümde yukarıda ağlıyordu.’’ dedi.

BABA GÜRAN İTİRAFLARI DUYUNCA FENALAŞTI

Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi sırasında Narin’in babası Arif Güran, gözyaşlarına boğuldu.

Mahkeme salonunda feryat eden Güran, fenalaştı.