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Türkiye'nin aylardır gündeminde olan Narin cinayeti davası dün karara bağlandı. Mahkeme heyeti Anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz tv100'e çok özel açıklamalar yaptı. Eryılmaz, "Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve Nevzat'ın nasıl savunma yapacağına ilişkin yüzlerce kez çalışma yaptık. Sonunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Kamuoyunun aylardır yakından takip ettiği Narin cinayeti davasında dün karar açıklandı ve 4 sanıktan 3'üne ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Davanın sonucuna ve verilen karara ilişkin tartışmalar sürerken Nevzat Bahtiyar'ın Avukatı Ali Eryılmaz'dan Cansu Canan ile Hayata Dair Özel programında tv100'e özel açıklama geldi.

Eryılmaz, Nevzat'ın mahkemede yapacağı savunmanın üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, "Kendimize farklı bir savunma stratejisi geliştirdik ve dava sonuna kadar buna devam ettik. Nevzat'ın duruşmada nasıl savunma yapacağını, nasıl konuşacağını, hangi mimik ve el hareketleriyle savunmasını yapacağı konusunda yüzlerce kez çalışma yaptık ama bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum." dedi.