Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım: İstinaf öncesine işaret etti

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin sır perdesi sürerken Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğü son duruşma ile ortaya çıktı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, üçüncü gününde tamamlanırken, müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği davadan çıkan karar ise çok konuşuldu.

ANNE, AĞABEY VE AMCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cezanın gerekçesi ise "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" olarak açıklandı.

NEVZAT BAHTİYAR'A 4 YIL 6 AY CEZA

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

BAHTİYAR'IN AVUKATINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Narin Güran cinayetine ilişkin yaşanan yeni gelişmede, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, davaya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eryılmaz, istinaf öncesine işaret ederek, ilk suçlamanın tutuklu anne Yüksel Güran'dan geldiğini bildirdi.

"YÜKSEL 'SALİM YAPTI' DEDİ"

Eryılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Az kaldı, görünen o ki ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel "Salim yaptı" dedi. Hadi bakalım, söz sırası Salim'de.

"CEZAEVİ ZİYARET TRAFİĞİNİ İZLESENİZ ANLAYACAKSINIZ"

Söz konusu iddianın ardından yaptığı ikinci paylaşımda Eryılmaz, şöyle dedi: