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DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde işlenen cinayet, tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin için arama çalışmaları büyük umutlarla sürdürülürken, 19'uncu gün Eğertutmaz Deresi'nde küçük Narin'in cesedi bulunmuştu.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin hazırlanan 14 sayfalık iddianame, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianame'de 7 Kasım'da hakim karşısına çıkması beklenen amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

CESEDİ TAŞIDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

İddianame sürecinde, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın, otomobili ile dereye gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

38 DAKİKA BOYUNCA DERE YATAĞINDA KALDI

İddianamede de yer alan görüntülerde, Narin Güran'ın 21 Ağustos’ta saat 15.11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiği, bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kameraya saat 15.41'de şüpheli bir kırmızı aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresinden ayrıldığı, kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'a ait olduğunun tespit edildiği yer aldı.