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Nevzat Tarhan'ın Athena paylaşımı

Nevzat Tarhan'ın Athena paylaşımı

Üsküdar üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, 30 Ağustos dolayısıyla konser verecek olan Athena grubunun konser afişi görseliyle yaptığı 'Yunan isimli şarkıcı' tweet'ini uyarılar üzerine sildi.