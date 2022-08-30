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- Nevzat Tarhan'ın Athena paylaşımı
Nevzat Tarhan'ın Athena paylaşımı
- 30.08.2022 - 17:00
- Güncelleme : 30.08.2022 - 17:34
Türkiye'nin bağımsızlığının en büyük adımlarından biri olan başarının bugün 100'üncü yılı.
30 Ağustos Zafar Bayramı tüm Türkiye'de coşku ile kutlanıyor.
Bu kapsamda şehirlerde konserler ve başka birçok etkinlik düzenleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda da müzik grubu Athena sahne alacak.
Konserin afişleri şehrin birçok yerine asıldı.
"Yunan isimli şarkıcı"
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, sosyal medyada afişlerde Athena ismini görünce grubun ismi üzerinden bir göndeme yaptı.
Tarhan paylaşımında, "30 Ağustos'u buruk kutlama. Yunan isimli şarkıcı içinden 'kültürel olrak biz yendik' diyordur." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımına yüzlerce uyarı gelince tarhan tweet'i sildi.
Özoğuz cevap verdi
Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz da Tarhan'ın paylaşımını alıntılayarak cevap verdi.
Özoğuz, "Hocam prozac mı?" dedi.
İki ismin paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu.