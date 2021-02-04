New START nedir? New START Anlaşması'nın amacı nedir, tarafları kimler?

New START olarak adlandırılan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması uzatıldı. Vatandaşlar, ‘New START nedir?’ sorusunun cevabını merak ediyor. İşte, New START Anlaşması'nın detayları...

2010 yılında Prag'da imzalanan Yeni Başlangıç anlamına gelen New START Anlaşması'nın 5 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Anlaşma, stratejik nükleer savaş başlıklarının sınırlandırılması konusunu kapsıyor.

New START (Yeni Başlangıç) nedir? New START Anlaşması'nın amacı nedir? Anlaşma hangi ülkeler arasında yapıldı? İşte detaylar..

NEW START NEDİR?

Stratejik Silahların Azaltılması Yeni Sözleşmesi (The New Strategic Arms Reduction Treaty, New START), Barack Obama döneminde, 8 Nisan 2010'da Prag'da imzalanmıştır.

5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren bu anlaşma, silahların azaltılması konuusnu içermektedir.

On yıl geçerli olan bu anlaşma, 2009 yılı Aralık ayında sona eren 1991 START 1 Anlaşması'nın yerine geçmiştir.

NEW START ANLAŞMASI'NIN AMACI

Anlaşma, stratejik nükleer savaş başlıklarının 1550 adede düşürülmesini amaçlamaktadır.

Ayrıca anlaşmanın şartları arasında, fırlatmaya hazır durumdaki kıtalararası balistik füze ve denizaltılarına konuşlu balistik füze ve nükleer silah taşıyabilen bombardıman uçağı sayısını 700'e; operasyona hazır olan ya da olmayan fırlatma rampası, denizaltı ve bombardıman uçağı sayısının 800'e indirilmesi yer almaktadır.

Fırlatmaya hazır olmayan füze sayısında bir sınırlama bulunmazken bunların üretiminin ve konuşlandırılmasının sıkı uluslararası denetim altında yürütülmesi öngörülmektedir.

Nükleer olmayan konvansiyonel savaş başlıkları, sözleşmenin kapsamı dışında kalmaktadır.

ANLAŞMANIN TARAFLARI KİMLER?

1987 yılında imzalanan Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması, ABD ile Sovyetler Birliği'nin karaya konuşlu orta ve kısa menzilli füzelerinin yasaklanmasını öngörmektedir.

1991 yılı itibarı ile her iki ülke, toplamda 2692 füzesini imha etmiş ve fırlatma rampaları sıkı denetimlerden geçirilmiştir.

2 Şubat 2019'da Trump, Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF Anlaşması'nı askıya aldığını ve 6 ay içerisinde anlaşmadan tamamen çıkılacağını açıklamıştı.

Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığını bildirmişti.