New York Post dünyanın en pahalı havalimanını açıkladı

Haber Merkezi

İstanbul Havalimanı'nda yiyecek ve içeceklerin pahalılığı gündemdeki yerini korurken, Amerikan gazetesi New York Post, çok konuşulacak bir habere imza attı.

New York Post, Corriere Della Sera ve Mirror gazetelerine dayandırdığı haberinde, "dünyanın en pahalı havalimanını" açıkladı.

İSTANBUL HAVALİMANI ULUSLARASI BASINDA GÜNDEM OLDU

Yolculara sunduğu yiyecek ve içecek fiyatlarıyla uluslararası basında gündem olan İstanbul Havalimanı, New York Post tarafından "dünyanın en pahalı havalimanı" olarak öne çıkartıldı.

Haberden edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı’nda bir bardak bira 19.95 dolar (yaklaşık 760 TL), bir adet muz ise yaklaşık 7 dolardan (266 TL) satılıyor.

LAZANYA İÇİN 'TUĞLA' BENZETMESİ

Haberde, küçük bir lazanya dilimi için ise 28 dolarlık (1064 TL) bir ücret talep edilmesine dikkat çekildi.

Ayrıca, İtalya merkezli ekonomi haber sitesi L’Economia da, İstanbul Havalimanı'nda satılan lazanya porsiyonunu, “rendelenmiş peynir serpintisi ve sahte bir fesleğen yaprağı ile tuğlaya benzeyen bir dilim” şeklinde tarif etti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Küçük porsiyon lazanya için istenen 28 dolar etiketi de sosyal medyada geniş yankı uyandırıp tepki topladı.

Diğer yandan, tavuk salatasının fiyatının yaklaşık 20 dolar (760 TL), kruvasanın ise 17 ila 20 dolar arasında değiştiği belirtildi.

TANIDIK FAST-FOOD MARKALARINA DA YER VERİLDİ

Havalimanında bulunan Popeyes ve McDonald’s gibi tanıdık fast-food markalarının da adeta birbirleriyle yarıştığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi: