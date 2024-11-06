New York Times bildirdi: Yüzde 95 Trump kazanıyor

Haber Merkezi

Tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinde sona yaklaşıldı.

60. başkanlık seçimlerinin gerçekleştirildiği ülkede, bazı eyaletlerde oy sayımında neredeyse sona gelindi.

7 önemli eyaletten Kuzey Karolina ve Georgia'da açılan sandıklardan Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galip geldiği bildirildi.

Oy sayısından çok, delege sayısı kazanmanın önemli olduğu bu yarışta Trump, haritayı adeta kırmızıya boyadı.

NEW YORK TİMES'DAN SEÇİM YORUMU

Demokrat aday Kamala Harris'e açıkça desteğini açıklayan The New York Times Gazetesi, oy sayımı sürerken kimin galip geleceğine ilişkin tahminini yayınladı.

"YÜZDE 95 TRUMP KAZANIYOR"

Güncel anket verileri, şimdiye kadar bildirilen oylar ve kalan oylardan çıkması tahmin edilen sonuca ilişkin anlık bildirim sağlayan NY Times, kazananın yüzde 95 ihtimalle Donald Trump olacağını bildirdi.