New York Times bildirdi: Yüzde 95 Trump kazanıyor Demokrat aday Kamala Harris'i desteklediklerini bildiren The New York Times Gazetesi, seçim sonuçlarını bildirdiği haberine, "Yüzde 95 Donald Trump kazanıyor" başlığını attı.