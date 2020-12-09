New York Times, İstanbul'da turistlerin yasaklardan muaf tutulmasını yazdı

The New York Times, Türkiye'de yurttaşlara sokağa çıkma yasağı uygulanırken, turistlerin serbestçe gezebilmesini sayfalarına taşıdı, turistler memnuniyetlerini belirtti.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygularken, yabancı turistleri bu kısıtlamadan muaf tutmasını ABD'li The New York Times gazetesi de sayfalarına taşıdı.

“İstanbul kapanıyor ama turist değilseniz” başlıklı haberde, 6 Kasım pazar günü Topkapı Sarayı'nı ve Galata Kulesi'ni ziyaret eden yabancı turistlerin fotoğrafları yer aldı.

“Covid-19 vaka sayıları hızla artmasına rağmen, hafta sonundaki sokağa çıkma yasağı kentte serbestçe gezinen yabancı ziyaretçilere uygulanmıyor.” ifadelerine yer verilen haberde, sıkı kapanma önlemleri nedeniyle Roma, Paris ve Londra gibi kentlerin sokaklarının boşaldığı, Avrupa ülkelerinde sokağa çıkma yasağı uygulandığında turistlerin muaf tutulmadığı vurgulandı.

İSTANBUL, SALGINDA TURİSTLERİN UĞRAK YERİ OLDU

Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı'nı serbestçe gezebilen turistlerin Sultanahmet'te restoranların kapalı bölümlerinde bile yemek yiyebildiğini aktaran NYT, Amerikalı erkek arkadaşıyla buluşmak üzere İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Britanyalı müzisyen Erin Lockhart'ın şu sözlerine yer verdi:

“Bu günlerde seyahat ettiğiniz için neredeyse cezalandırılmanız bekleniyor ama burada dünyanın en güzel ve en büyüleyici kentlerinden birine erişebiliyoruz.”

Lockhart, seyahat sonrası karantina uygulanmayan ve direkt uçuş bulunan az sayıda kentten biri olduğu için İstanbul'u tercih ettiklerini belirtti.

"HAYAT BİR YIL EVDE KALMAK İÇİN ÇOK KISA"

Haberde, geçen hafta sonu İstanbul'u ziyaret eden yabancı turistlerin çoğunun Rusya ve Ortadoğu ülkelerinden olduğu, Avrupa ve Amerika'dan da ziyaretçilerin bulunduğu belirtilirken, 53 yaşındaki İspanyol turist Ana Nicolas'ın şu sözlerine yer verildi:

“Hayat bir yıl daha evde kalmak için çok kısa.”

İspanya'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı hatırlatılan habere, Nicolas'ın şu sözleriyle devam edildi:

“Çok uzun süre kafese kapatılmış hayvanlar gibi hissettik ve kaçıp farklı bir kültüre sahip yeni bir yer görmek istedik.”