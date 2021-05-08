New York Times'ın foto muhabiri İkizdere'de

ABD merkezli gazetenin muhabirinin eylemcilerin çadırında görüntü vermesi, soru işaretlerine neden oldu.

Rize'nin İkizdere ilçesinde faaliyetlere başlanan taş ocağı, tartışmaları beraberinde getirdi.

Eylemlerin yapıldığı bölgeye önce CHP milletvekilleri, ardından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP gitti.

Taş ocağının 93 hektarlık alan üzerinde yapılacağı dedikodularının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu alanın 13 hektar olduğu kaydedildi.

NEW YORK TIMES MUHABİRİ EYLEM ÇADIRINDA

Uluslararası basının da konuyu gündeme getirmesiyle birlikte ABD merkezli New York Times'ın foto muhabiri Ivor Prickett, soluğu Rize'nin İkizdere ilçesinde aldı.

Prickett, taş ocağına karşı kurulan eylem çadırında görüntülendi.

YENİ BİR PROVOKASYON MU

Yabancı basın, daha önce Gezi Parkı ve Boğaziçi Üniversitesi gibi olaylar sırasında yaşananları çarpıtmakla dikkat çekmişti.

NYT muhabirinin taş ocağının olduğu bölgedeki varlığı, "Yabancı basın yine provokasyon peşinde" şeklindeki yorumları beraberinde getirdi.

BÖLGE HALKININ ENDİŞESİ

Yöre halkı ise eylemler için bölgeye çok sayıda Rizeli olmayan insanların geldiğine vurgu yapıyor.

Son gelişmenin, İkizdere'deki taş ocağına dair yürütülen algı operasyonlarının bir parçası olabileceği belirtiliyor.

MEVCUT DOĞAL YAŞAM GERİ KAZANILACAK

Bu arada, İkizdere Cevizlik Taş Ocağı'nda maden araması yapıldığına, ocağın daha sonra farklı amaçlarla kullanılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Ancak çok geçmeden iddialar asılsız çıktı. Taş ocağı, Rize İyidere Lojistik Limanı projesi ile sınırlı ham madde temini tamamlandıktan sonra toprak üzerinde bitki ve ağaçlandırma çalışması yapılarak mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacak.

2023 ORTASINDA BİTECEK

Yetkililer, taş ocağının yerinde değişiklik olması için buradan daha kaliteli veya eş değerde bir alan bulunması gerektiğinin altını çiziyor.

Ancak alternatif alan varlığının bulunmadığı belirtilerek, deniz dolgusunda kullanılacak teknik özellikleri belirlenmiş en uygun rezerv alanının Cevizlik olduğuna vurgu yapılıyor.

Yüklenici firmanın, belirlenen 13 hektar alan içinde çalışmalarını yürüterek en fazla 20 milyon metreküp taşı aldıktan sonra çalışmalarını sonlandıracağı bilgisi paylaşıldı.

2023 yılının orasında bitecek olan çalışmaların ardından taş ocağı kapanacak ve eski haline getirilecek.