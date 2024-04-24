New York'ta Filistin destekçisi Yahudi grubun eylemine polis engeli Filistin'i destekleyen yüzlerce Yahudi aktivist, Brooklyn'de geniş çaplı bir gösteri düzenledi. Tansiyonun yükselmesiyle polis eyleme müdahale etti.

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AA

Filistin için tüm dünyada sesler yükselmeye devam ediyor.

Düzenlenen eylemlerle İsrail yönetimine tepki gösteriliyor.

New York'ta protesto

Bu kez eylemin adresi ise ABD'nin New York eyaleti oldu.

Filistin destekçisi Yahudi grup, Brooklyn'de gösteri düzenledi. Burada sloganlar atıldı, özel basılan tişörtler giyildi, pankartlar hazırlandı.

Polis aktivistleri gözaltına aldı

Geniş çaplı düzenlenen eyleme ise polis müdahale etti.

Alanda bulunan birçok aktivist, polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)