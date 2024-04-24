AA
Filistin için tüm dünyada sesler yükselmeye devam ediyor.
Düzenlenen eylemlerle İsrail yönetimine tepki gösteriliyor.
New York'ta protesto
Bu kez eylemin adresi ise ABD'nin New York eyaleti oldu.
Filistin destekçisi Yahudi grup, Brooklyn'de gösteri düzenledi. Burada sloganlar atıldı, özel basılan tişörtler giyildi, pankartlar hazırlandı.
Polis aktivistleri gözaltına aldı
Geniş çaplı düzenlenen eyleme ise polis müdahale etti.
Alanda bulunan birçok aktivist, polis tarafından gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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