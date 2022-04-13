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    New York'ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı

    Metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırı durumdan yararlanmak isteyen taksiciler ücret tarifelerinde fahiş artışa gitti.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 10:19
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    New York'ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı

    ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz gün bir saldırı felaketi yaşandı.

    Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 23 kişi yaralandı.

    Saldırı sonrası metro istasyonundan kaçmaya çalışan Amerikalılar ise ulaşımda sıkıntı yaşadı.

    Bölgede faaliyet gösteren taksiciler saldırı sonrası fiyatları fahiş zam yapmakla suçlandı.

    Taksi ücretlerinde fırsatçılık

    ABD'de yayın yapan New York Post gazetesinin haberine göre dijital platform üzerinden taksicilik hizmeti sunan Lyft ve Uber'in de fiyatları yükselttiğini yazdı.

    Sosyal medyada Amerikalı kullanıcıların fiyatlar üzerinden şikayetlerine yer veren New York Post, tarifelerde uygulanan fiyatların 2 katına çıktığını şu paylaşımlarla duyurdu;
    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #1

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #2

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #3

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #4

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #5

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #6

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #7

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #8

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #9

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #10

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #11

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #12

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #13

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #14

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #15

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #16

    New York ta metro saldırısı sonrası taksi ücretlerine zam yapıldı #17


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