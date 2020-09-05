Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    New York'ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı

    Yüzlerce kişi Trump International Hotel önünde slonganlar attı, yola uzandı.
    • AA
    • 05.09.2020 - 09:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    New York'ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı

    ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan Black Lives Matter protestocuları, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence karşıtı protesto düzenledi.

    Protestocular “Trump International Hotel” önünde sloganlar attı.

    YOLA UZANIP PROTESTO ETTİLER

    Otel müşterileri, protestoyu pencereden izledi.

    Yüzlerce ABD’li ellerinde pankartlarla uzun süre protestosunu sürdürdü. Otel önünde yola uzanan eylemciler, dikkat çekti.

    New York'ta Trump karşıtı protesto düzenlendi İZLE



    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #1

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #2

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #3

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #4

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #5

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #6

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #7

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #8

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #9

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #10

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #11

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #12

    New York ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı #13

    Görüş Bildir