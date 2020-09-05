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- New York'ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı
New York'ta Trump karşıtı protesto: Yüzlercesi otel önünde yattı
Yüzlerce kişi Trump International Hotel önünde slonganlar attı, yola uzandı.
- AA
- 05.09.2020 - 09:15
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda toplanan Black Lives Matter protestocuları, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence karşıtı protesto düzenledi.
Protestocular “Trump International Hotel” önünde sloganlar attı.
YOLA UZANIP PROTESTO ETTİLER
Otel müşterileri, protestoyu pencereden izledi.
Yüzlerce ABD’li ellerinde pankartlarla uzun süre protestosunu sürdürdü. Otel önünde yola uzanan eylemciler, dikkat çekti.
New York'ta Trump karşıtı protesto düzenlendi İZLE