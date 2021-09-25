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- New York'ta Yeni Türkevi, 27 Eylül'den itibaren konsolosluk hizmetleri sunacak
New York'ta Yeni Türkevi, 27 Eylül'den itibaren konsolosluk hizmetleri sunacak
New York'ta yeni açılan Türkevi Binası, 27 Eylül itibarıyla vatandaşlara konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak.
- AA
- 25.09.2021 - 05:54
- Güncelleme : 25.09.2021 - 05:57
New York'ta Türkevi binasının açılışını 20 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Konsolosluk hizmetlerimiz 27 Eylül Pazartesi gününden itibaren Yeni Türkevi Binamızda sunulmaya başlanacaktır.'' ifadelerine yer verildi.
BM GENEL MERKEZİNİN TAM KARŞISINDA
Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin tam karşısında yer alan Türkevi binasında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, New York Başkonsolosluğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsilciği yer alıyor.