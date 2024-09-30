New York'taki Türkevi hedefte: Türkiye karşıtı planın detaylarını Yunus Paksoy aktardı ABD’de yine Türkiye karşıtı kirli plan devrede. New York Belediye Başkanı Eric Adams üzerinden Türkiye karalanmaya çalışılıyor. CNN TÜRK Amerika Temsilcisi Yunus Paksoy, çirkin kampanyanın perde arkasına dair ayrıntıları canlı yayında tek tek açıkladı.

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Haber Merkezi

New York Belediye Başkanı Eric Adams'a yönelik yolsuzluk soruşturması üzerinden Türk bürokratlar ve Türkevi'ne yönelik kirli kampanya yürütülüyor.

Uçak biletleri üzerinden oluşturulan senaryo ile Türk iş insanları da sindiriliyor.

DETAYLARI TEK TEK ANLATTI

CNN TÜRK ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, FETÖ'nün manipüle ettiği iddianamedeki ayrıntıları CNN TÜRK canlı yayınında tek tek anlattı.

Paksoy, son günlerin en çok konuşulan ismi Eric Adams'ın sözlerini de aktardı.

KAÇAK FETÖCÜLER İŞBAŞINDA

Paksoy canlı yayında, ABD’deki kaçak FETÖ’cülerin günlerdir bu olayın üzerinden bir şeyler çıkarma peşinde olduğunu ifade etti.

YARGI ÜZERİNDE HESAPLAŞMA İDDİASI

Olayın ABD'de bir kesimin yargı üzerinden hesaplaşması olabileceğini de aktaran Paksoy, "45. Başkan Trump dahil ciddi bir kesim bunun Adams ile Biden yönetiminin ters düşmesi üzerine yargı üzerinden hesaplaşma olduğuna da inanıyor." ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK OSMANLI SOYGUNU"

ABD'deki basının en çok konuştuğu mesele haline gelen iddialara ilişkin, New York Post, söz konusu iddiaları "Büyük Osmanlı Soygunu" manşetiyle duyurmuştu.

Hatta Türkiye'deki bazı muhalif gazeteciler de büyük sevinçle bu manşetleri paylaştı.

"ERİC ADAMS SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ"

Yunus Paksoy, tüm gerçekleriyle olayın detaylarını şu şekilde aktardı:

Olay ABD basınında şöyle aktarıldı; Türkevinin açılması için sanki direkt rüşvet verildi gibi. 2015 yılından itibaren muhtelif yerlere seyahat eden Eric Adams, Türk Hava Yolları’nı kullanıyor. ABD’li yetkililer o günkü değeri 5 bin liralık olan business bir bileti aldıysa Adams, onu hediye olarak açıklıyorlar. Halbuki olayın aktarıldığı şekil, 120 bin dolardan fazla rüşvet aldı Eric Adams diye. Durum böyle olunca sanki Adams’a çantalarca, kutularca para ve altın verilmiş gibi aktarıyorlar. Bunların hepsi daha kanıtlanmaya muhtaç bilgiler ve mahkemeye sunulacak. Çünkü Eric Adams suçlamaları kabul etmedi ve davası da görülecek.

"ADAMS İLE 6 YILLIK BİR İLİŞKİ VAR"

Aynı şekilde Eric Adam ile New York’taki bir Türk diplomatın da ilişki kurduğu iddianamede aktarılıyor. Adams ile iyi ilişkiler kurmak, burada Türkiye’nin çıkarlarına yönelik iyi ilişkiler geliştiriyor. Gelelim Türkevi meselesine, buranın açılışı 2021’in Eylül ayında yapılıyor. Açılış yapılmadan önce hala binanın yangın regülasyonlarına uygun olmadığı iddia edilmesiyle bir türlü açılış sertifikası verilmiyor. O olaydan sonra Eric Adams ile 6 yıllık bir ilişki var. Sonra Adam’a telefon ediliyor ve itfaiye departmanına onayın çıkması için talepte bulunuyor.

"İDDİANAMEYE GÖRE YÖNETİCİ KENDİ POZİSYONU İÇİN YAPMIŞ OLABİLİR"

Amerikan medyası geçtiğimiz günlerde çok medya etiğiyle buluşmayan bir başlık attı; ‘Büyük Osmanlı Soygunu’ diye. Halbuki burada sunabildikleri tek şey Türk Hava Yolları’ndan sunulan uçuş hizmetleri. İddianameye göre, Adams belediye başkanı olduktan sonra Türk Hava Yolları’nın o yöneticisi kendisine bir pozisyon istiyor. Bu da şu soruyu akıllara getiriyor; acaba burada Türk Hava Yolları’nın üst yöneticilerinin bu konudan bir bilgisi var mıdır? Büyük ihtimal iddianameye göre o yönetici kendi pozisyonu için bunu yapmış olduğu aktarılıyor.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN OPERASYON MU ÇEKİLİYOR?"

Bir haftadır New York’tayız ve Türkevi’nin ne kadar önemli bir diplomasi merkezi olduğunu hep birlikte gördük. Bütün bunların ardından Türkevi’ni ortaya atmaları acaba bu konuda herhangi bir operasyon mu yürütüyorlar diye soruları da düşündürdü. Bunu yalnızca biz düşünmüyoruz. Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump da yaptığı açıklamada bunları söyledi zaten. Trump, burada siyasi bir operasyon var diyor. Normalde siyasi olarak karşıt olan Trump ve Adams nasıl olurda ortak noktada buluşurlar.

"TRUMP 'ADAMS'A SİYASİ OPERASYON' DEDİ"

Tam bir yıl önce Eric Adams, çıktı dedi ki; şehrimize o kadar kaçak mülteci getirildi ki bizim şehrimizi mahvediyor bunlar. Bunların yarattığı masraf ve bedel şehrimiz mahvediyor dedi. Trump da diyor ki ben o açıklamayı televizyonda canlı yayında izlemiştim ve dedik ki bu adama bir yıl içinde dava açacaklar dedim ve haklı çıktım. Bu durumda acaba bir iç siyasi hesaplaşma mı var. Kasım seçimlerine az bir süre kalmışken açılan dava dikkat çekiyor. Eric Adams’ın burada yaptığı tek hata 2015-2021 yılları arasında aldığı biletleri bildirmemesidir.

"İDDİANAMEDE ANKARA'DAN EMİR GELDİ DİYE TEK BİR TABİR YOK"

Savcıların 2015 yılında aldığı biletleri Türkevi’nin açılışı için rüşvet olarak kabul ediyor. İddianamede Ankara’dan bir emir geldiğine dair bir bilgi yok. Çok tuhaf gerçekten burada Adam’ın bindiği birkaç uçaktan dolayı rüşvet aldı gibi sunulması çok ilginç. Medya bunu rüşvet olarak satınca tabii müthiş bir izlenilebilirliğe ulaştılar. Türk Dışişleri çok sağlam bir açıklama yaptı. Bizim uymadığımız bir kural yok, Viyana Sözleşmesi’ne tabiyiz. Biz herhangi bir yanlış bir şey yapmadık diyor. 57 sayfalık iddianamede Ankara'dan emir geldi diye tek bir tabir yok.

"ABD BASINI OLAYI ÇEKİCİ, SEKSİ BİR HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Diyorlar ki burada organize bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı bir organize usulsüzlük var. Böyle bir şey yok. Olsa bunu buradan ilk biz aktarırdık. 6 yılda değeri 120 bin dolar olan uçağa biniyor ve buna rüşvet deniliyor. ABD basını olayı çekici, seksi bir hale getirmeye çalışıyor. Burada siz Türk bayrağını koyunca, Türk Hava Yolları uçağını koyunca, bir de BM’nin karşısındaki Türkevi’ni koyunca çok daha etkileyici bir habermiş gibi sunuyorlar.