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    New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için etkinlik düzenlendi

    Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümü, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.
    • AA
    • 09.11.2021 - 04:45
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    New York'taki Türkevi'nde Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü için etkinlik düzenlendi

    New York'taki Türkevi'nde, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunca düzenlenen etkinlikte, Karabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümüne ilişkin zafere fotoğraflar sergilendi.

    ''ELDE EDİLEN ZAFERİ TEBRİK EDİYORUZ''

    Etkinlikte konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, "Azerbaycan, 44 günlük Vatan Muharebesi'nde geçtiğimiz yıl 8 Kasım'da kültür başkenti kadim Şuşa’yı kurtarmıştır. 2. Karabağ Savaşı'nın, bir başka deyişle Vatan Muharebesi'nin sonunda elde edilen zaferi tebrik ediyoruz." dedi.

    Türkiye'nin Azerbaycanlı kardeşlerinin mutluluğunu paylaştığını belirten Özgür, "İki devlet tek millet şiarıyla, kardeş Azerbaycan'ın sevinç ve gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

    New York taki Türkevi nde Karabağ Zaferi nin yıl dönümü için etkinlik düzenlendi #1

    ''AZERBAYCAN BAYRAĞI BİR DAHA İNMEYECEKTİR''

    Türkiye'nin, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde hep yanında olduğunu dile getiren Özgür, "İşgalden kurtarılan bölgelerde yeniden imar çalışmalarına ülkemizin desteği, Azerbaycan ile dayanışmamız ilelebet devam edecektir. İşgal altındaki toprakların kurtarılmasıyla yükselen Azerbaycan bayrağı bir daha inmeyecektir." diye konuştu.

    Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov da 8 Kasım'ın Azerbaycan için tarihi bir gün olduğunu belirterek, Türkiye'ye ülkelerine desteği nedeniyle teşekkür etti.

    Etkinliğe, Türk sivil toplum kuruluşları ile Azerbaycanlılar ve Türk toplumunun mensupları da katıldı.

    New York taki Türkevi nde Karabağ Zaferi nin yıl dönümü için etkinlik düzenlendi #2

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