New York'un yeni başkanı, Türkiye dostu Eric Adams oldu

Geçtiğimiz günlerde seçime giden New Yorklular, Serdar Karagöz'ün FETÖ'yü anlattığı Türkiye dostu Eric Adams'ı başkan seçti.

ABD'de New Yorklular, geçtiğimiz günlerde 110'uncu belediye başkanını seçmek için sandığa gitti.

Cumhuriyetçi radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarışan Brookly Belediye Başkanı Eric Adams, Türkiye dostu olmasıyla biliniyor.

New York Belediye Başkanlığı görevine seçilen tarihteki ikinci kişi olan Eric Adams, siyasete girmeden önce 22 yıl boyunca Polis Departmanı'nda görev yaparak başkomiserliğe kadar yükseldi.

NEW YORK'UN YENİ BAŞKANI, FETÖ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ

Daha önce Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı bilgilendirilen Eric Adams, terör örgütü hakkında da bilgi sahibi.

Serdar Karagöz, FETÖ gerçeğini anlattığı Eric Adams için 3 Kasım'da Twitter hesabından da açıklamalarda bulundu.

"NEW YORK'UN TÜRKİYE DOSTU BİR BAŞKANI OLACAK"

Karagöz'ün paylaşımında, "New York Belediye Başkanı seçilen Eric Adams 15 Temmuz darbe girişiminden bir yıl sonra Brooklyn Belediye Başkanı olarak İstanbul’da ziyaretimize gelmişti. Daily Sabah’ta Eric’e FETÖ’yü anlatmıştım. New York’un Türkiye dostu bir başkanı olacak." ifadelerine yer verildi.

"NEW YORKLULAR, KENDİLERİNDEN BİRİNİ SEÇTİ"

İşçi sınıfı bir ailenin çocuğu olarak belediye başkanlığına kadar yükseldiğini vurgulayan Adams, seçimi kazanmasının ardından, "Bu gece New Yorklular kendilerinden birini seçti, ben sizim." dedi.

1 OCAK 2022'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Adams, 1 Ocak 2022'de belediye başkanlığını iki dönem bu görevi yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.



BEKLENTİ BÜYÜK

Kamuda sürdürdüğü kariyerinde ırk adaletsizliğine dikkat çekmesiyle bilinen Adams'ın, koronavirüs pandemisinden çıkış stratejisini çizmesi bekleniyor.

New York'ta 34.500 kişi koronavirüsten ötürü hayatını kaybetti.

SENDİKALAR VE ZENGİN BAĞIŞÇILAR DESTEKLEDİ

Siyasi görüşü merkezde yer alan Adams, adalet sisteminde daha keskin reform bekleyen kimileri için hayalkırıklığı yaratan bir aday olmuştu.

Ancak sendikalar ve zengin bağışçılar ise Adams'ı destekledi.

SİYASETE 2006'DA ATILDI

1984 yılında polis memuru olarak göreve başlayan Adams, başkomiser olarak 2006'da mesleğini bıraktıktan sonra siyasete atıldı.