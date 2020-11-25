Nicolas Aujula kimdir? Koronavirüsün bitiş tarihini açıklayan kahin Nicolas Aujula nerede yaşıyor?

Koronavirüsün ne zaman biteceği herkesin aklında soru işareti bırakırken, dünyayı bir virüsün ele geçireceğini önceden bilen kahin Nicolas Aujla, şimdi de bitiş tarihi verdi.

2019 yılında "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetini açıkladıktan sonra Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nin yanmasıyla gözler Aujula'ya çevrilmişti.

Nicolas Aujla, koronavirüs ortada yokken böyle bir virüsün dünyayı ele geçireceğini de açıklamıştı. Ünlü kahin Nicolas Aujula, bu kez salgının bitişi için tarih verdi. Peki, Nicolas Aujla kimdir? Nicolas Aujla'nın 2020 için kehanetleri...

NİCOLAS AUJLA KİMDİR?

Nicolas Aujla kendisini önceki hayatında bir uzaylı olduğunu iddia ediyor. İngiliz psişik Nicolas Aujula, 2019 pek çok kehanette bulunmuş ve bu kehanetleri doğru çıkmıştı. İngiltere'de yaşayan 33 yaşındaki Nicolas Aujula, geçmiş yaşam retrospektif terapisti, hipnoz uzmanı ve astrologdur.

Suriye krizini ve diğer dünyadaki olayları doğru bir şekilde tahmin eden bir İngiliz psişik olan 2019 için bir tahmin yayınladı

2019 yılında bulunduğu tüm dünya "Dünyaca ünlü bir kilise yanacak" kehanetiyle ismini duymuştu. Fransa'nın başkenti Paris'teki ünlü Notre Dame Katedrali'nin yanmasıyla gözler Aujula'ya çevrilmişti.

34 yaşındaki kahin, Çin ve Küba'daki depremleri, Londra'daki taksici protestolarını ve Justin adlı kamuya mal olmuş bir kişinin (Justin Trudeau, Kanada Başbakanı) içinde bulunduğu skandalı bilmişti.

NİCOLAS AUJLA 2020 KEHANETLERİ NELERDİR?

Koronavirüs salgını henüz ortada yokken böyle bir virüsün çıkacağına dair kehanetlerde bulunan Aujula, dünyada 1 milyondan fazla can alan ölümcül salgınla ilgili bir açıklama daha yaptı.

"KORONAVİRÜS 2022'DE BİTECEK"

Aşı çalışmalarıyla birlikte salgının 2021’de son bulacağı söylentilerinin aksine kahin Aujula, koronavirüsün 2022’de biteceğini söyledi.

Kehanetlerinin çoğunu rüyalarında gördüğünü belirten Aujula, özellikle 2020 yılında dünyanın dört bir yanında sokaklarda protesto gösterilerinin artarak devam edeceği kehanetinde bulundu.

Genç kahin, protesto gösterilerinin gittikçe kuvvetlenerek global bir harekete dönüşeceğini de söyledi.

TRUMP'IN KAYBEDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Aujula'nın 2020 için kehanetleri arasında Trump da var. Kahine göre Trump, 2020 seçimlerini kaybedecek ancak giderken sessizce gitmeyecek, gidişi büyük ses getirecek.

ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Aujula'ya göre Paris Hilton, 2020 yılında bir bebek sahibi olacak. Lindsay Lohan ve Jennifer Aniston'ın isimleri ise skandallarla anılacak.

Ünlü kahine göre 2020'de tıpkı Amy Winehouse gibi çok ünlü ve genç bir kadın şarkıcı hayatını alkol ve bağımlılık gibi nedenlerden dolayı kaybedecek.

Nicolas'ın 2020'yle ilgili sıradışı kehanetleri de var. Ünlü kahin İngiltere'de bir hastanenin yanacağını, yetenek şovunu bir köpeğin kazanacağını, İngiltere futbol takımının uluslararası bir turnuvada şampiyon olacağını (EURO 2020) gördüğünü de söylüyor.