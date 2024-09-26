Niğde'de başıboş köpeklerin saldırdığı kadın ağır yaralandı

Başıboş köpek sorunu bitmek bilmiyor.
Sayıları giderek artan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.
Öyle ki çocuklar parklarda ve sokaklarda gönüllerince oynayamaz, yetişkinler işlerini rahatça yerine getiremez oldu.
ŞİMDİ DE BAHÇESİNDE ELMA TOPLAYAN KADINA SALDIRDILAR
Bu durumun son örneği ise Niğde'de yaşandı.
Dün Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi'nde bahçesinde elma toplayan 78 yaşındaki Suziye Atlı'ya başıboş köpekler saldırdı.
Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın; kafa, boyun ve kol bölgesinden yaralandı.
YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI
Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Atlı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Suziye Atlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ayrıca Atlı'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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