Niğde'de başıboş köpeklerin saldırdığı kadın ağır yaralandı Niğde'de elma toplarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ağır yaralandı. 78 yaşındaki talihsiz kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Başıboş köpek sorunu bitmek bilmiyor.

Sayıları giderek artan başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.

Öyle ki çocuklar parklarda ve sokaklarda gönüllerince oynayamaz, yetişkinler işlerini rahatça yerine getiremez oldu.

ŞİMDİ DE BAHÇESİNDE ELMA TOPLAYAN KADINA SALDIRDILAR

Bu durumun son örneği ise Niğde'de yaşandı.

Dün Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi'nde bahçesinde elma toplayan 78 yaşındaki Suziye Atlı'ya başıboş köpekler saldırdı.

Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın; kafa, boyun ve kol bölgesinden yaralandı.

YAŞLI KADIN AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Atlı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Suziye Atlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca Atlı'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)