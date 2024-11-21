Niğde'de engelli çocuklara işkence skandalı

Haber Merkezi

22 Temmuz 2024'te Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir çocuk, hayatını kaybetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da rahatsızlanan engelli çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili o dönem soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bazı tutuklamalar olurken, çocuklara işkence edildiği ortaya çıktı.

Konuya dair yeni bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Bakanlık olayı basından öğrendi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün TBMM'de bazı milletvekilleri tarafından Niğde'deki rehabilitasyon merkezinde yaşanan olayla ilgili bazı iddiaların dile getirildiği hatırlatıldı.

Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 22 Temmuz 2024'te rahatsızlanan epilepsi hastası engelli çocuğun kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olayla ilgili hızla müfettiş görevlendirdiği, kuruluşta çalışan ve ihmali bulunan personelin ise derhal açığa alındığı kaydedildi.

Konunun derinlemesine incelenmesi için Bakanlık tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, yapılan derinlemesine araştırma sonucunda hakkında adli işlem yapılan 26 bakım personelinin 14'ünün tutuklandığı, diğer 12 personel hakkındaki adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"KURULUŞLARIMIZ DÜZENLİ PERİYOTLARLA DENETLENİYOR"