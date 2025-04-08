Niğde’de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün ticaretine yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER BULUNDU

İl merkezindeki bir iş yerinde yapılan aramalarda; 647 paket kaçak sigara, 101 cinsel içerikli gıda ve sprey ile 15 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.