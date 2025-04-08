Niğde’de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

İHA
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün ticaretine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEMELER BULUNDU
İl merkezindeki bir iş yerinde yapılan aramalarda; 647 paket kaçak sigara, 101 cinsel içerikli gıda ve sprey ile 15 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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