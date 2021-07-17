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    Niğde’de kaçan göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi

    Niğde’de ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerden 7’sinin testlerinin pozitif çıkması nedeniyle yakalanan 85 kaçak göçmen yurda yerleştirildi.
    • İHA
    • 17.07.2021 - 20:20
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    Niğde’de kaçan göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi

    Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldıztepe beldesi Niğde-Ankara Otoyolu Niğde gişeleri yakınlarında tırdan kalabalık bir grubun indiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

    Bölgede çalışma yapan ekipler, 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyrukluyu yakaladı, tır sürücüsü S.G.'yi gözaltına aldı.

    7'SİNİN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Ekipler, devam eden çalışmalarda 11 göçmeni daha yakaladı. koronavirüs tedbirleri kapsamında test yapılan kişilerden 7'sinin testi pozitif çıktı.

    Göçmenler, 15 gün kalacakları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ömer Halisdemir Yurduna yerleştirildi.

    Niğde’de kaçan göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi #1

    Niğde’de kaçan göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi #2

    Niğde’de kaçan göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi #3

    Niğde’de kaçan göçmenler KYK yurtlarına yerleştirildi #4

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