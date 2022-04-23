'Zimem defteri' geleneğini sürdüren ilkokul 3. sınıf öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri ve topladıkları 1000 lirayla ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala borcunu kapattı.

Niğde'de Mehmet ve Emet Aydoğan İlkokulu'nda okuyan öğrencilerinin davranışı yürekleri ısıttı.

3-E sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Candan, öğrencilerine iyilik sevgisini aşılamak ve zimem defteri geleneğini sürdürmek için kampanya başlattı.

Öğrenciler, aileleri ile komşularının desteğiyle topladıkları 1000 lirayla ihtiyaç sahibi bir ailenin bakkala borcu ödendi.

Niğde'de öğrenciler ihtiyaç sahibi ailenin bakkal borcunu ödedi

"Çocuklarımıza iyilik sevgisini aşıladığımızı görmek bizi mutlu ediyor"

Sınıfı öğretmeni Halil İbrahim Candan, gazetecilere, "Burada ihtiyacı olan bir ailenin sıkıntısını giderebildiysek ne mutlu bize. Çocuklarımıza iyilik sevgisini aşıladığımızı görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepsini çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Cihat Şola da ihtiyaç sahibi birine destek oldukları için öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerden Sümeyye Doğruer ise iyilik yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Mehmet Efe Adıgüzel de böyle bir etkinlik yaptıkları için kendileriyle gurur duyduklarını anlattı.

Afranur Akgül de kumbara yaptıkları kavanozda para biriktirerek bir aileyi sevindirdiklerini belirtti.Selçuk Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki Şener de öğrencilere Türk bayrağı ve şeker dağıttı.