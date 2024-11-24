Niğde'de ölü bulunan 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı

İHA

Niğde'de aileleri tarafından 22 Kasım'da kayıp başvurusunda bulunulan ve Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'taki bir dairede cansız bedenleri bulunan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Özkan (40) ile evli ve 4 çocuk annesi Hüsniye Yalçın'ın (48) ölü bulunmasıyla ilgili Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri inceleme başlatmıştı.

CİNAYET OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ın ölü bulunmasının arından ekiplerin incelemesi sürerken, otopsi raporunda kadının önce darp edildiği ve ardından boğularak öldürüldüğü, Özkan'ın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüsniye Yalçın'ın kocasının ise işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın'ı öldüren kişi veya kişileri bulmak için Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.