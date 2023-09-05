Niğde'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 32 gözaltı

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonları hız kesmiyor.
Yurt genelinde yapılan baskınlarla zehir tacirlerine darbe üzerine darbe indiriliyor.
Ekipler bu kez Niğde'de harekete geçti.
32 kişi operasyonla yakalandı
Uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bu çerçevede yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalandı.
Ele geçirilenler
Şahısların üstlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 724 adet sentetik ecza maddesi, 211 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 adet ecstasy maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.
2 kişi tutuklandı
Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılırken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.