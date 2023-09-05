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Niğde'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 32 gözaltı Abone Olun

Niğde'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 32 gözaltı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ayda yapılan uyuşturucu baskınlarında 32 şahıs yakalandı. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonları hız kesmiyor. Yurt genelinde yapılan baskınlarla zehir tacirlerine darbe üzerine darbe indiriliyor. Ekipler bu kez Niğde'de harekete geçti. 32 kişi operasyonla yakalandı Uyuşturucunun arzı ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu çerçevede yapılan operasyonlarda 32 şahıs yakalandı. Ele geçirilenler Şahısların üstlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 724 adet sentetik ecza maddesi, 211 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 adet ecstasy maddesi, 1 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. 2 kişi tutuklandı Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılırken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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