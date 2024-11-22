Niğde'deki rehabilitasyon merkezinde yaşananların perde arkası

Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin kolay, kamuoyunun gündeminde.
Kurumdan hizmet alan 2014 doğumlu M.Ç., 22 Temmuz 2024 saat 20.00 sularında rahatsızlandı.
RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI
10 yaşındaki çocuk, durum fark edilince ambulans ile hastaneye sevk edildi.
M.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 22.00 sularında hayatını kaybetti.
Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hemen konuyla ilgili inceleme başlattı.
ÖZEL EKİP KURULDU
İnceleme kapsamında kurumda bulunan kameraların hepsi, görevlendirilen özel ekip tarafından geriye doğru izlendi.
Bir yandan da konunun derinlemesine incelenmesi, ihmali olanların belirlenmesi için Bakanlık avukatları tarafından hemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU
Suç duyurusuyla birlikte idari soruşturma da başlatıldı.
İhmali olanların belirlenebilmesi, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bakanlık tarafından kuruluşta çalışan ve ihmali bulunan personeller açığa alındı.
Açılan davaya Bakanlık olarak da müdahil olunurken ihmali bulunanların en ağır cezayı alabilmeleri için Bakanlık yetkilileri davayı takibe aldı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin bilgi kirliliğine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.
Dezenformasyona yönelik yapılan açıklamada, "Bakanlık olayı basından öğrendi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bu kapsamda konuyla ilgili belirli kesimler tarafından ortaya atılan 'Bakanlık olayı basından öğrendi' iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bakanlık olarak olay meydana geldiği ilk andan itibaren büyük bir hassasiyetle takip edilmiş, kamuoyu da bu konuda düzenli olarak bilgilendirilmiştir.
Olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğumuz bilgisi de yine bizzat Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bakanlık olarak ihmali bulunan şahısların en ağır cezayı alması için müdahil olduğumuz hukuki süreci büyük bir titizlikle takip etmeyi sürdüreceğiz.
Bununla birlikte müfettişlerimiz ve kurum yöneticilerimiz 81 ilimizde kuruluşlarımızı düzenli periyotlarla habersiz şekilde denetlemektedir. Bakanlık olarak tüm hizmet gruplarımıza yönelik çalışmalarımızı, büyük bir hassasiyetle onların üstün yararı ilkesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz.
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