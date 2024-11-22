Niğde'deki rehabilitasyon merkezinde yaşananların perde arkası

Haber Merkezi

Niğde Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin kolay, kamuoyunun gündeminde.

Kurumdan hizmet alan 2014 doğumlu M.Ç., 22 Temmuz 2024 saat 20.00 sularında rahatsızlandı.

RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

10 yaşındaki çocuk, durum fark edilince ambulans ile hastaneye sevk edildi.

M.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 22.00 sularında hayatını kaybetti.

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hemen konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU

İnceleme kapsamında kurumda bulunan kameraların hepsi, görevlendirilen özel ekip tarafından geriye doğru izlendi.

Bir yandan da konunun derinlemesine incelenmesi, ihmali olanların belirlenmesi için Bakanlık avukatları tarafından hemen Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Suç duyurusuyla birlikte idari soruşturma da başlatıldı.

İhmali olanların belirlenebilmesi, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bakanlık tarafından kuruluşta çalışan ve ihmali bulunan personeller açığa alındı.

Açılan davaya Bakanlık olarak da müdahil olunurken ihmali bulunanların en ağır cezayı alabilmeleri için Bakanlık yetkilileri davayı takibe aldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin bilgi kirliliğine yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Dezenformasyona yönelik yapılan açıklamada, "Bakanlık olayı basından öğrendi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: