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    Niğde’ye şehit ateşi düştü

    Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 18:54
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 18:56
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    Niğde’ye şehit ateşi düştü

    Terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda" teröristlerle çıkan çatışmada 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü.

    ACI HABER ŞEHİDİN AİLESİNE ULAŞTI

    Uzman Çavuş Erdem’in acı haberi Niğde’nin Bor ilçesi Ahmet Kuddusi Mahallesi'ndeki annesi Hatice Erdem’e yetkililer tarafından verildi.

    Şehidin evi Türk bayrağıyla donatıldı.

    Uzman çavuşun evli olduğu öğrenildi.

    Niğde’ye şehit ateşi düştü VİDEO

    Niğde’ye şehit ateşi düştü #1

    Niğde’ye şehit ateşi düştü #2

    Niğde’ye şehit ateşi düştü #3

    Niğde’ye şehit ateşi düştü #4

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